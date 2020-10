Walmart beholder våpen og ammunisjon i hyllene i USA

En ansatt rydder opp etter at en Walmart-butikk i Philadelphia ble plyndret under opptøyer tidligere i uken. Observatører mener frykt for uro i forbindelse med neste ukes presidentvalg bidro til Walmarts beslutning om midlertidig å fjerne pistoler, revolvere og rifler fra hyllene. Foto: AP / NTB Foto: (NTB scanpix)