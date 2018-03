Donald Trump avsetter Rex Tillerson

USAs president Donald Trump bytter ut utenriksminister Rex Tillerson med CIA-sjef Mike Pompeo, bekrefter presidenten overfor The Washington Post.

Trump ba fredag Tillerson gå av, og den omstridte ministeren returnerte mandag fra en diplomatisk tur til Afrika tidligere enn ventet.

Endringene kommer før forhandlingene med Nord-Korea opplyser Det hvite Hus.

Washington Post skriver at Trump lenge har vært på kollisjonskurs med Tillerson. De skal blant annet uenige om å flytte den den amerikanske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

Politisk kommentator Jonathan Swan sier til Fox News at Trumps nærmeste ansatte opplevde at Rex Tillerson ikke følte han trengte å svare for utenrikspolitikken til Trump, men at han gjorde som han ville.

Uenigheten kom blant annet til overflaten da Tillerson, i følge NBC, kalte Trump for åndssvak høsten 2017.

Det resulterte i at Trump ønsket en IQ-test av ham og Tillerson for å se hvem som var smartest. Den gang ble det også spekulert i om Tillerson hadde vurdert å gå av. Noe han selv avviste.

I følge Washington Post har Trump opplevd at Tillerson var for mye en del av den etablerte politiske eliten i Washington.

- Jeg ønsker å takke Rex Tillerson for hans tjeneste. Mye har blitt gjennomført over de siste fjorten månedene, og jeg ønsker ham og familien godt, sier Trump i en uttalelse.

CIA-sjef Mike Pompeo er utnevnt til ny utenriksminister.

– Jeg nominerer stolt CIA-sjefen Mike Pompeo som ny utenriksminister, heter videre.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!