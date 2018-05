Weinsteins kone snakker ut: - Jeg var så naiv

Georgina Chapman, Harvey Weinsteins fraseparerte kone, sier at hun aldri mistenkte ham for å ha gjort noe galt.

Det er i magasinet Vogue at Chapman for første gang snakker åpent om anklagene mot filmmogulen hun er i ferd med å skille seg fra.

– Det var en side av meg som var forferdelig naiv, sier Chapman. På spørsmål om hun noen gang fattet mistanke om ektemannens oppførsel, er svaret «overhodet ikke».

– Ydmyket og lei meg

Chapman og Weinstein ble gift i 2007. Få dager etter at skandalen første gang sto på avisforsider verden over, gikk hun fra ham.

– Jeg trodde jeg hadde et lykkelig ekteskap. Jeg elsket livet mitt, sier hun til Vogue.

De første ukene og dagene beskriver 42-åringen som «forferdelige». Hun hevder å ha gått ned 10 kilo på fem dager.

– Jeg klarte ikke å holde på maten. Jeg var så ydmyket og lei meg. En dag jeg gikk opp trappen, måtte jeg bare stoppe opp. Det var som om all luften ble slått ut av meg, sier hun.

Paret har to barn på fem og sju år.

Etterforskes av politiet

Det er sju måneder siden de første kvinnene sto fram og fortalte om overgrepene de hevder Weinstein utsatte dem for. Siden har over 100 kvinner fortalt lignende historier om overgrep, trakassering og annen upassende oppførsel. Mange av kvinnene anklager ham også for voldtekt.

Politiet har åpnet etterforskning mot ham i New York, Los Angeles og London.

Selv nekter Weinstein for noen gang å ha vært med på uønskede seksuelle aktiviteter.

SEPARERTE: Harvey Weinstein og Georgina Chapman tok ut separasjon få dager etter at skandalen begynte å rulle i mediene, forteller Chapman til magasinet Vogue.

(©NTB)

