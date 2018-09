WHO: – Faren for at ebola sprer seg fra Kongo til Uganda er svært høy

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at faren er svært høy for at det dødelige ebolaviruset som har rammet Kongo, nå vil spre seg til Uganda.

To tilfeller av ebola i nærheten av grensen mot Uganda får WHO til å uttrykke bekymring for at viruset nå sprer seg. Utbruddet i Nordøst-Kongo er større enn det forrige som rammet den nordvestlige delen av landet, og det har skapt større hodebry for helsemyndighetene.

Helsearbeidet måtte stanses en kort periode denne uken som følge av dødelige angrep i byen Beni fra en av de mange opprørsgruppene som herjer i området.

WHO har uttalt at usikkerhet og motstand mot vaksinasjoner, og politikere som fremmer frykt i forkant av det kommende valget i desember, kan være med på å bidra til at viruset spres ytterligere.

Uganda på sin side har uttalt at de allerede har begynt forberedelsene til å vaksinere etter behov.

Ebola-utbruddet i Kongo er det tiende i landet siden 1976. Det siste i rekken startet 1. august i byen Mangina i Nord-Kivu. Til nå har viruset tatt 71 liv av til sammen 124 bekreftede eller sannsynlige smittetilfeller.

Mest sett siste uken