WHO: 1 av 13 koronasmittede i Europa er helsearbeidere

Verdens helseorganisasjon (WHO) er bekymret for høye smittetall blant helsearbeidere som jobber ved frontlinja. Illustrasjonsfoto: Martial Trezzini / Keystone via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

WHO er svært bekymret for at så mange som 1 av 13 virussmittede i Europa er helsearbeidere, men sier samtidig at tallet må tas med en klype salt.

– Vi har dokumentert at 1 av 13 tilfeller er blant helsearbeidere. Dette er et veldig høyt tall, men det må behandles med noe forsiktighet, sa lege Catherine Smallwood i Verdens helseorganisasjon (WHO) under en pressekonferanse torsdag. Helsearbeidere testes mye oftere enn resten av befolkningen. Dermed er det mer sannsynlig at disse tilfellene vil dukke opp i statistikkene. WHO er likevel bekymret for det høye tallet blant dem som jobber på sykehus og sykehjem. – De er spesielt sårbare, og vi må gjøre alt vi kan for å holde dem trygge og holde dem i arbeid. (©NTB)

