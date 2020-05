WHO: 106.000 nye koronasmittede på ett døgn

Ytterligere 106.000 mennesker har fått påvist koronaviruset. Det er det høyeste antallet noensinne på ett døgn, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO).

Fire land står for nesten to tredeler av smittetilfellene, skriver WHO på Twitter.

– Vi har stadig en lang vei å gå under denne covid-19-pandemien, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Økningen kan også tolkes som et tegn på at en lang rekke land har styrket sin testkapasitet, noe som betyr at stadig flere av dem som er koronasmittet, ender opp i den offentlige statistikken.

