WHO: 95 prosent av verdens vaksiner delt ut i ti land

95 prosent av vaksinene som er distribuert på verdensbasis så langt, har havnet i kun ti land. Verdens helseorganisasjon (WHO) ber om mer rettferdig fordeling.

USA, Kina, Storbritannia, Israel, De forente arabiske emirater, Italia, Russland, Tyskland, Spania og Canada er landene som har mottatt 95 prosent av vaksinene som hittil er distribuert på verdensbasis.

– Vi har ganske enkelt ikke råd til å la noe land, noe samfunn, falle akterut, sa WHOs regiondirektør for Europa, Hans Kluge, torsdag.

WHO jobber for å få vaksinene distribuert til alle land, men det betyr at hvert land også må hav evne til å bidra, donere og støtte likeverdig tilgang og distribusjon av vaksinene, uttalte han.

Så langt har over 32 millioner doser med koronavaksiner blitt gitt på verdensbasis, ifølge det University of Oxford-tilknyttede nettstedet Our World in Data.

(©NTB)

