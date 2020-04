WHO advarer om at gjenåpning må skje gradvis

WHO advarer om at gjenåpning av land må skje gradvis for å hindre nye utbrudd av koronasmitte.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Flere land letter nå forsiktig på restriksjonene som er blitt innført for å bremse koronapandemien. – Nedstengningstiltak har vist seg å være effektive, og folk må være klare for den nye måten å leve på for å tillate samfunnet å fungere, samtidig som koronaviruset holdes i sjakk, sier Takeshi Kasai, WHOs regionale leder for det vestlige stillehavsområdet, ifølge Reuters. (©NTB)

Reklame Her får du tak i antibakteriell håndsprit