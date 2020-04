WHO advarer om immunitet

Verdens helseorganisasjon advarer om at å bli frisk etter å ha vært koronasyk, ikke nødvendigvis betyr at man er immun mot viruset.

Uttalelsen fra WHO kommer samtidig som flere land har begynt å gjenåpne og letter på restriksjoner.

– Det er foreløpig ingen bevis for at personer som har kommet seg etter covid-19 og har antistoffer, ikke kan bli smittet for andre gang, sa FN-organisasjonen i en uttalelse lørdag.

De advarte om at mennesker som har blitt friske kan ha en tendens til å ignorere råd om folkehelse, som for eksempel slutte å bruke ansiktsmaske, fordi de tror de ikke lenger er en fare for seg selv eller andre.

