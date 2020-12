WHO anbefaler munnbind innendørs i enkelte situasjoner

Verdens helseorganisasjon anbefaler bruk av munnbind innendørs om luftingen er dårlig og når man får besøk og ikke kan opprettholde fysisk avstand.

Det kommer fram i nye retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Anbefalingen om munnbind innendørs gjelder om det er uklart om rommet har blitt tilstrekkelig luftet, uavhengig av om folk kan opprettholde fysisk distanse eller ei.

Tidligere har WHO tatt til orde for bruk av munnbind i tettpakkede situasjoner, men uten retningslinjer for private rom.

– WHO anbefaler at den bredere befolkningen bruker ikke-medisinske munnbind innendørs og utendørs når fysisk distanse på minst én meter ikke kan opprettholdes, heter det i retningslinjene. WHO peker på skoler, arbeidsplasser og butikker som eksempler på steder innendørs der dette kan være gjeldende.

WHO oppfordrer også til mer utbredt bruk av munnbind i helsetjenesten, spesielt i områder med smitteklynger eller lokale utbrudd.

Helseorganisasjonen understreker igjen på onsdag at munnbind alene ikke er nok til å verne mot koronasmitte, og ber folk om å også huske på andre smitteverntiltak.

