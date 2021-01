WHO: Andre vaksinedose kan utsettes i nødtilfeller

Den andre dosen av Pfizer/Biontechs koronavaksine kan unntaksvis gis noen uker etter de anbefalte 21 til 28 dager, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Pfizer og Biontechs vaksine må tas i to omganger med vanligvis tre til fire ukers mellomrom for å ha ønsket effekt.

WHOs rådgivningsgruppe for vaksiner, SAGE, sier nå at land som har utfordringer med forsyning eller epidemiologiske forhold, kan vente opptil «noen uker for å maksimere antallet personer som drar nytte av en første dose».

Flere land har sagt at de vil vente flere uker for å porsjonere ut beholdningen, samt at flere skal få nyte effekten av første dose hurtig. Men utvikler Biontech har sagt at de ikke kan garantere for ønsket effekt dersom folk venter lenger enn de tre ukene de selv har gjort i sine kliniske studier.

Danmark har sagt de vil vente med andre dose i seks uker, mens Storbritannia har sagt de vil vente opptil 12 uker etter den første.

