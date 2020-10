WHO anslår at over 760 millioner har hatt korona

En ni år gammel gutt (t.v.) utfører ritualer under kremeringen av faren, som døde av covid-19 i Gauhati i India i slutten av september. Foto: Anupam Nath / AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 10 prosent av verdens befolkning kan ha vært smittet av koronaviruset. Dette tilsvarer over 760 millioner mennesker.

WHOs krisesjef Michael Ryan sa under organisasjonens styremøte mandag at dette er «de beste anslagene». Tallene varierer mye fra by til bygd og mellom ulike befolkningsgrupper. – Den store majoriteten i verden er fortsatt i risikosonen, sa Ryan. Dersom anslaget stemmer, er det reelle smittetallet over 20 ganger så høyt som antallet som har blitt testet og fått påvist smitte. WHO har hittil registrert nesten 35 millioner påviste smittetilfeller og over 1 million koronarelaterte dødsfall i pandemien. Store forskjeller i testkapasitet og håndtering av virusutbrudd gjør at man lenge har regnet med store mørketall. I mange land er det ikke kapasitet til å teste alle som har symptomer på sykdom. En del av de smittede har dessuten bare lette symptomer – eller ingen symptomer overhodet.

