WHO åpner for mer bruk av ansiktsmaske

I kampen mot smittespredning åpner Verdens helseorganisasjon (WHO) for mer bruk av hjemmelagde ansiktsmasker eller andre måter å dekke til munn og nese på.

WHO mener likevel fortsatt at den nåværende retningslinjen om at medisinske masker bør brukes primært av helsepersonell og koronasmittede personer, skal være gjeldende, melder Reuters.

Det er en viss mulighet for at viruset kan spres via luftsmitte, men hovedårsaken bak smitten ser fortsatt ut til å være syke folk som hoster eller nyser og dermed forurenser overflater eller andre mennesker med viruset, uttalte WHO-ekspert Mike Ryan fredag kveld.

