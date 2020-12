WHO ber europeiske land trappe opp tiltakene mot den nye virusvarianten

Verdens helseorganisasjon (WHO) ber medlemslandene i Europa trappe opp smitteverntiltakene på grunn av den nye virusvarianten som sprer seg i Storbritannia.

Statsminister Boris Johnson og hans regjering innførte lørdag nye og strengere tiltak i landet, og opplyste samtidig at den muterte utgaven av viruset er 70 prosent mer smittsom enn den vanlige.

Utenfor Storbritannia er det nye viruset funnet i Danmark, Nederland og Australia, ifølge WHO. Så langt er det ikke oppdaget i Norge.

– Over hele Europa, hvor smittespredningen er intens og utstrakt, må landene styrke innsatsen for å få kontroll og forebygge smitte, sier en talsperson for organisasjonens Europa-kontor.

