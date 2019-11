WHO: Ebola-bekjempere drept i Kongo

Arkivbilde av ebola-arbeidere på et helsesenter i byen Beni i det østlige Kongo. Den siste tiden har sikkerhetssituasjonen i regionen vanskeliggjort arbeidet med å bekjempe den fryktede og dødelige sykdommen. Foto: Jerome Delay / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Flere ansatte i Verdens helseorganisasjon (WHO) er drept mens de var ute på oppdrag for å bekjempe den dødelige sykdommen ebola i østlige Kongo, ifølge WHO.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– Vi er sorgtynget over at vår verste skrekk har blitt virkelighet, sier WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus i en pressemelding torsdag. Han har foreløpig ikke sagt hvor mange som er blitt drept i angrepene, som skal ha skjedd i regionene Biakato Mines og Mangina. Angrepene kommer etter flere dager med voldelige opptøyer i byen Beni, hvor innbyggerne stormet et FN-kontor i raseri over stadige angrep fra opprørere. I etterkant innstilte WHO sitt ebola-arbeid som følge av sikkerhetssituasjonen. Ebola-utbruddet i Kongo har så langt kostet over 2.000 mennesker livet. Flere ganger tidligere har helsearbeidere og klinikker blitt angrepet. Noen av angrepene antas å være økonomisk motiverte. Antall smitteutbrudd har vært på tilbakegang den siste tiden. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv leserbrev her