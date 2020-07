WHO-eksperter på vei til Kina

En epidemiolog og en dyrehelsespesialist fra Verdens helseorganisasjon (WHO) er på vei til Kina for å undersøke koronavirusets opphav.

De to ekspertene vil være i Beijing over helgen mens de gjør grunnarbeidet for et større oppdrag i landet. Det er ikke satt noen tidsramme for hvor lenge de skal være i Kina.

Minst 550.000 koronasmittede personer er døde, og over 12 millioner er registrert smittet over hele verden siden det ble oppdaget i Kina i desember i fjor.

Forskere antar at viruset, som har likheter med virus funnet i flaggermus, har blitt overført fra dyr til mennesker ved et marked som solgte ville dyr, men det er ikke bekreftet.

