WHO: Europa satte ny ukerekord i smittetilfeller

Det ble registrert mer enn 927.000 nye smittetilfeller i Europa forrige uke, noe som er det høyeste tallet så langt i pandemien.

Forrige uke ble 38 prosent av alle nye koronatilfeller i verden registrert i Europa, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO).

Økningen i registrerte smittetilfeller i Europa var på 25 prosent forrige uke. Russland, Tsjekkia og Italia er landene med mest smitte. Disse tre landene sto for over halvparten av de nye smittetilfellene.

WHO opplyser også at antallet koronarelaterte dødsfall i Europa fortsetter å stige. Økningen var på over 30 prosent forrige uke målt mot uka før.

