WHO gjenopptar forsøk med hydroksyklorokin

Verdens helseorganisasjon (WHO) gjenopptar forsøkene for å finne ut om malariamedisinen hydroksyklorokin hjelper mot covid-19.

Det opplyste organisasjonen onsdag. Forsøkene ble stanset for halvannen uke siden som følge av en vitenskapelig studie som tydet på at malariamedisinen ikke har positiv effekt.

Tvert imot så det ut til at medikamentet kunne øke dødsrisikoen for koronapasienter.

Tirsdag ble det imidlertid kjent at studien skal granskes. Årsaken er at det er oppdaget potensielle problemer ved en medisinsk database som ble brukt av forskerne som undersøkte effekten av malariamedisinene hydroksyklorokin og klorokin.

Samme hovedforfatter

Databasen er laget av det amerikanske selskapet Surgisphere. Den ble også brukt i en annen studie som så på effektene av blodtrykksmedisiner hos koronapasienter – og denne studien skal også granskes.

Hovedforfatteren var i begge tilfeller Mandeep Mehra, som jobber ved et sykehus i Boston i USA. Foreløpig er det ikke klart om databasen inneholder så alvorlige feil at de undergraver konklusjonene i studien av malariamedisinene, som ble publisert i det prestisjefylte tidsskriftet The Lancet.

Anbefalt av Trump

Hydroksyklorokin fikk mye oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump sa han hadde tro på medisinen og at han tok den selv for å unngå å bli syk. Trump fikk kritikk siden det foreløpig ikke finnes god dokumentasjon på at medisinen hjelper mot covid-19.

Forskere i flere land har forsøkt å finne ut om malariamedisinene har effekt mot covid-19. Utprøving av hydroksyklorokin ved Oslo universitetssykehus ble stanset da WHO satte forsøkene på pause.

