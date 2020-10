WHO: Global dagsrekord i i antall koronatilfeller

På én dag er det globalt påvist over 350.000 koronatilfeller, det høyeste antallet hittil i pandemien, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO).

Den nye rekorden er nesten 12.000 smittetilfeller høyere enn den forrige, som ble satt tidligere i uka, viser WHOs oversikt.

Samtidig passerte antallet påviste smittetilfeller på én dag i Europa 100.000 for første gang.

Mens smittespredningen fortsetter verden over, finnes det «ingen nye svar», erkjente WHOs krisesjef Michael Ryan på et pressemøte fredag.

Til sammen er det bekreftet over 36 millioner smittetilfeller og over 1 million dødsfall. Mørketallene antas å være store, og WHO anslo denne uka at rundt 780 millioner mennesker kan ha vært koronasmittet.

