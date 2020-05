WHO håper å delta i Kinas granskning av virusets opphav

Verdens helseorganisasjon (WHO) håper at Kina inviterer organisasjonen til å delta i en granskning av hvilket dyr koronaviruset stammer fra.

– WHO vil gjerne arbeide med internasjonale partnere og delta i en etterforskning rundt dyreopprinnelsen på invitasjon fra den kinesiske regjeringen, skriver WHOs talsmann, Tarik Jasarevic, i en epost til nyhetsbyrået AFP fredag.

Han sier at WHO har kjennskap til at det pågår en rekke granskninger i Kina for å få en bedre forståelse av hva som er kilden til utbruddet. Men FN-organisasjonen er foreløpig ikke involvert i noen av dem.

Eksperter mener at koronaviruset smittet fra dyr til mennesker. Det første smittetilfellet ble registrert i den kinesiske byen Wuhan i desember, og en teori er at det smittet mennesker på et populært marked der det ble solgt kjøtt fra eksotiske dyr.

(©NTB)