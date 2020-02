WHO håper ebola-epidemien i Kongo snart er over

Et kraftig fall i antall nye ebola-tilfeller i Kongo gjør at WHO håper epidemien i landet snart er over.

Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sa onsdag at dette forhåpentligvis vil være status i løpet av noen måneder. Dagen før opplyste Tedros at bare tre nye tilfeller var registrert i løpet av den siste uka. WHO vil likevel inntil videre betegne sykdomsutbruddet som en global helsekrise. Over 2.300 mennesker har mistet livet som følge av ebola-epidemien i den østlige delen av Kongo. Sykdommen begynte å spre seg i 2018 i områder hvor flere væpnede grupper opererer. (©NTB)

