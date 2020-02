WHO har gitt det nye coronaviruset et navn

Verdens helseorganisasjon har bestemt at det nye coronaviruset offisielt skal hete covid-19.

– Vi har nå et navn på sykdommen, og det er covid-19, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus til pressen i Genève.

Han forklarer at «co» står for «corona», «vi» for «virus» og «d» for «disease» – sykdom.

Viruset ble oppdaget i millionbyen Wuhan i Kina i desember i fjor. Tedros sier navnevalget falt på covid-19 for å unngå referanser til en bestemt geografisk region, dyreart eller folkegruppe. Det er i tråd med internasjonale anbefalinger for å unngå stigmatisering.

WHO ga i januar den nye typen coronavirus det midlertidige navnet 2019-nCoV, en forkortelse for «2019 novel coronavirus».

WHO-sjefen kunngjorde det offisielle navnet covid-19 da han møtte pressen på første dag av en internasjonal forskningskonferanse i Genève, der målet er å undersøke vaksinemuligheter for å bekjempe viruset.

Siden desember er over 42.000 personer smittet av viruset i Kina, og over 1.000 av dem er døde.