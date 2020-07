WHO hyller Sveriges koronakommisjon

Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHOs generaldirektør, mener at Sveriges regjering har gjort så godt den kan under koronapandemien. Han understreker at det ikke finnes noen standardløsning på hvordan den skal håndteres. Foto: Salvatore Di Nolfi / Keystone via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Verdens helseorganisasjon (WHO) er svært positiv til at Sverige har nedsatt en kommisjon for å granske håndteringen av koronautbruddet.

– Sverige har gjort noe svært viktig ved å innlede en granskning for å forstå hvordan strategien har fungert. WHO setter virkelig pris på dette initiativet, som også andre land bør ta lærdom av, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i et intervju med Svenska Dagbladet. Han sier også at den svenske regjeringen har gjort sitt beste i en situasjon der ingen land har vært sikre på hvordan man skulle håndtere pandemien. – Det finnes ingen universalløsning på hva som er riktig virushåndtering, påpeker han. Tedros sier også at de stadig dalende dødstallene i Sverige er «svært oppmuntrende». Koronakommisjonen ble nedsatt av regjeringen 30. juni. Den skal legge fram sin rapport i februar 2022. Over 5.400 mennesker er døde etter å ha fått diagnosen covid-19 i Sverige. (©NTB)