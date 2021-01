WHO: Kan gå seks uker mellom Moderna-vaksinedoser

Verdens helseorganisasjon (WHO) uttalte tirsdag at i unntakstilfeller kan man vente 42 dager før man setter den andre dosen av Modernas koronavaksine.

Ideelt sett bør man imidlertid kun vente 28 dager, som fra før er den anbefalte ventetiden, ifølge WHOs ekspertgruppe på vaksinering (SAGE).

En rekke land med begrensede vaksineforsyninger har uttalt at de vil måtte utsette dose nummer to, idet det i øyeblikket er mangel på vaksiner over store deler av verden.

Ekspertene gjorde det også klart at utenlandsreisende ikke bør prioriteres i koronavaksinekøen i øyeblikket, nettopp fordi det er mangel på vaksiner, og fordi det foreløpig ikke er bevis for at vaksinene forhindrer at folk kan være smittebærende.

