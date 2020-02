WHO kritiserer rike land for manglende deling av virusdata

Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO) mener flere velstående land er for dårlige til å dele ferske data om nye tilfeller av coronavirus.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus etterlyste tirsdag en større gobal solidaritet for å bekjempe det nye Wuhan-viruset. – Av de 176 tilfellene som er rapportert utenfor Kina så langt, har WHO kun mottatt komplette rapporter fra 38 prosent av tilfellene. Noen høyinntektsland ligger bak når det gjelder deling av disse viktige dataene med WHO, sier Ghebreyesus. Myndighetene i Kina har tatt drastiske steg for å bremse spredningen, mens andre rammede land også har innført tiltak for å avgrense smitten. Flere land har stengt grensa til Kina og også begynt sjekking av tilreisende fra landet. På grunn av Kinas drastiske tiltak, har verden nå en mulighet for å stanse ytterligere spredning av viruset, mener organisasjonen. – La oss ikke gå glipp av dette mulighetsvinduet, sier Ghebreyesus. Over 20.000 er smittet av det nye coronaviruset. 425 har mistet livet, nesten alle i Hubei-provinsen i Kina, der viruset hadde sitt utspring. Kun to dødsfall er registrert utenfor fastlands-Kina: Ett på Filippinene og ett i Hongkong. I tillegg er det påvist smittetilfeller i rundt 20 andre land. (©NTB)