WHO: Mange flere virustilfeller utenfor Kina

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyste mandag at antall nye tilfeller av koronavirus nå er langt lavere i Kina enn i resten av verden.

– I de siste 24 timene ble det registrert nesten ni ganger så mange covid-19-tilfeller utenfor Kina enn i Kina, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO sier at de først og fremst er bekymret for situasjonen i fire land utenom Kina, nemlig Sør-Korea, Japan, Iran og Italia.

Ifølge de siste tallene er det registrert til sammen over 90.000 tilfeller over hele verden, hvorav over 3.000 dødsfall fra sykdommen.

I Kina, der viruset først ble oppdaget, har antall nye tilfeller som registreres, gått ned dag for dag. Søndag fikk WHO melding om bare 206 nye tilfeller i landet, noe som er det laveste tallet siden 22. januar, ifølge Tedros.

Utenfor Kina er det til sammen registrert 8.739 smittetilfeller i 61 land, hvorav 127 dødsfall.

