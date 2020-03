WHO: Mange land gjør ikke nok for å bekjempe virusspredningen

Et stort antall land iverksetter ikke tilstrekkelige tiltak for å bekjempe spredningen av koronaviruset, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO).

– En lang liste med land utviser ikke det nødvendige nivået av politisk forpliktelse som trengs for å kunne møte trusselen som vi alle står overfor, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus til journalister i Genève torsdag. (©NTB)

