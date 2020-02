WHO melder om framgang i kampen mot covid-19-viruset

Verdens helseorganisasjon (WHO) melder om stor framgang i kampen mot det nye koronaviruset covid-19 siden det ble påvist i Kina i desember.

– Vi har gjort enorm framgang på kort tid, trenden er oppmuntrende, men vi er ikke ved et vendepunkt ennå, sier Richard Brennan, WHOs direktør for regionale kriser, på en pressekonferanse i Kairo.

Dødstallet som følge av viruset steg til over 2.000 onsdag, de aller fleste av dødsfallene i Kina, der det er meldt om 74.185 smittede. Egypts helsedepartement meldte i forrige uke at det første bekreftede tilfellet i Afrika var oppdaget i Egypt.

Samtidig melder amerikanske forskere om et gjennombrudd i arbeidet med å kartlegge det nye koronaviruset.

Forskerne ved Texas-universitetet i Austin og National Institutes of Health har studert den genetiske koden til viruset som de har fått fra Kina, og sier at de har brukt den til å danne det første 3D-kartet over viruset. Det regnes som et viktig første skritt for å utvikle en vaksine.

