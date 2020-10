WHO: Nedstenging bør være siste utvei i Europa

Europa har registrert det høyeste ukentlige smittetallet siden pandemien startet, og stadig flere land innfører på ny drastiske tiltak for å stanse smittespredningen. Ifølge WHO-topp Hans Kluge må ikke tiltakene nødvendigvis være like strenge som i vår. Arkivfoto: AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

Nasjonale nedstengingstiltak bør betraktes som en redningsplanke under pandemien, ifølge WHO Europa, som påpeker at kontinentet igjen er koronaens episenter.

Omfattende nedstenging av samfunnet vil «dempe smittespredning i befolkningen og gi helsevesenet sårt tiltrengt rom for å ta igjen det tapte og trappe opp», påpeker WHOs Europa-direktør Hans Kluge. Slike tiltak medfører enorme kostnader, sier Kluge. Han viser til svekket psykisk helse, økt vold i hjemmet og økonomiske følger. – Gitt disse realitetene, betrakter vi nasjonale nedstengninger som et siste utvei-alternativ fordi de omgår den fortsatt eksisterende muligheten til å få alle med på grunnleggende og effektive tiltak, sier Kluge. (©NTB)