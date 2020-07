WHO: Nytt døgn med rekordhøyt smittetall

Det sist døgnet har det på nytt vært en rekordstor økning i antall nye tilfeller av koronasmitte i verden, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO).

Søndag opplyste WHO at over 230.000 nye smittetilfeller var bekreftet globalt de siste 24 timene.

USA topper igjen lista over landene som har den største økningen. I alt ble det registrert 66.000 nye tilfeller her.

Tallene tar ikke høyde for mulige forsinkelser i rapporteringen, og smittetallene er derfor trolig enda høyere.

Den forrige rekorden ble satt fredag med mer enn 228.000 nye tilfeller det siste døgnet.

Til sammen viser tall fra WHO at mer enn 12,5 millioner er bekreftet smittet og at mer enn 561.000 har dødd av eller med koronasmitte.

(©NTB)