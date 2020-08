WHO oppfordrer til dialog med virusdemonstranter

Verdens helseorganisasjon oppfordrer alle lands myndigheter til å gå i dialog med folk som protesterer mot koronarestriksjoner og lytte til deres bekymringer.

– Det er viktig å lytte til det folk sier. Samtidig er det svært viktig at demonstrantene forstår at viruset er farlig, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av den siste tidens mange store protester mot nedstengning og andre koronarelaterte restriksjoner, senest i Berlin i helgen der tusenvis av mennesker demonstrerte.

– Vi må gå i en ærlig dialog, og de som protesterer, har et ansvar for å sikre at demonstrasjonene er trygge. Viruset er ekte. Det er farlig. Det sprer seg raskt og det dreper, sa han på mandagens pressekonferanse.

