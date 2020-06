WHO oppfordrer til økt bruk av munnbind

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer til bruk av munnbind på folksomme steder med omfattende smittespredning hvor det ikke er mulig med sosial avstand.

Mens koronaviruset fortsetter å spre seg og krever stadig flere liv rundt om i verden, endrer WHO sitt syn på hvem som bør bruke munnbind, hvor de bør brukes og hva de bør være laget av.

– Regjeringer bør oppfordre folk til å bruke masker der det er omfattende spredning og fysisk distanse er vanskelig, slik som på offentlig transport, i butikker og i andre lukkede eller folksomme miljøer, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, som fredag la fram den oppdaterte veiledningen om munnbind.

Tidligere har WHO bare anbefalt munnbind for helsepersonell, covid-19-syke og deres omsorgspersoner.

Folk over 60 år

– På steder med spredning i befolkningen, er vårt råd at folk over 60 år, samt dem med underliggende sykdommer, bør bruke medisinsk munnbind i situasjoner der fysisk distanse ikke er mulig, sier Tedros.

WHO kommer også med nye råd om sammensetningen av ikke-medisinske munnbind laget av tøy – de bør bestå av minst tre lag med ulike materialer.

WHO-sjefen understreker at munnbind bare er en del av en effektiv strategi for å hindre smittespredning og advarer om at det kan gi folk en falsk trygghetsfølelse.

Håndhygiene

Munnbind kan ikke erstatte sosial avstand og håndhygiene, påpeker Tedros.

– Masker alene vil ikke beskytte deg fra covid-19, sa han på en digital pressekonferanse fredag.

– Finn, isoler, test og behandle hvert tilfelle, og spor og isoler hver kontakt. Det er dette vi vet at virker. Det er ethvert lands beste forsvar mot covid-19, tilføyer WHO-sjefen.

Minst 6,6 millioner mennesker verden over har fått påvist det potensielt dødelige koronaviruset. Over 390.000 koronarelaterte dødsfall er registrert siden utbruddet først ble oppdaget i Kina i desember i fjor.

(©NTB)