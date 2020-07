WHO oppretter nytt panel for pandemihåndtering

Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserer torsdag et panel for pandemirespons. Organisasjonen har fått kritikk for håndteringen av covid-19-pandemien.

Det nye panelet skal ledes av New Zealands tidligere statsminister, Helen Clark, og Ellen Johnson Sirleaf, fredsprisvinner og tidligere president i Liberia. – Gjennom dere skal verden forstå sannheten om det som skjedde og få løsningen på hvordan vi kan bygge en bedre fremtid som menneskehet, sier WHO-sjef Tedros Ghebreyesus. (©NTB)