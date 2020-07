WHO sier at samarbeidet med USA ikke har stanset på tross av at Donald Trump har kunngjort at de trekker seg fra samarbeidet og avslutter medlemskapet.

– Vi er i kontakt, vi diskuterer fortsatt, og det er samarbeid på mange områder, WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus WHOs akuttberedskapssjef Mike Ryan la til at det tekniske samarbeidet med USA også foreløpig pågår. (©NTB)

