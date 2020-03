WHO mener det er en reell mulighet for at koronautbruddet kan bli en pandemi.

Det opplyste Verdens helseorganisasjons sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på sin pressekonferanse mandag. Samtidig opplyste han at 70 prosent av dem som har blitt smittet i Kina, nå har kommet seg. (©NTB)