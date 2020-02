WHO-sjef: Virusutbruddet er en stor trussel mot verden utenfor Kina

Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (t.h.) er bekymret for at det nye coronaviruset skal smitte stadig flere mennesker i land utenom Kina. T.v.: Michael Ryan som leder WHOs helsekriseprogram. Foto: Salvatore Di Nolfi / Keystone via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)