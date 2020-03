WHO-sjefen: – Koronaviruset er en folkefiende

Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sa onsdag at det er på tide at menneskeheten kommer sammen mot en fellesfiende: Koronaviruset. Foto: Salvatore Di Nolfi / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Lederen for WHO sa at koronaviruset var en fiende mot menneskeheten, ettersom antallet mennesker smittet i pandemien nå har steget til over 200.000.

– Dette koronaviruset er for oss en trussel uten sidestykke, sa lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, på en virtuell nyhetskonferanse onsdag. Han understreket at «nå er det en enestående mulighet til å komme sammen mot en felles fiende; en fiende mot menneskeheten». (©NTB)

