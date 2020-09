WHO-sjefen ber verdens ledere forene seg i kampen mot pandemien

Fredag er det nøyaktig seks måneder siden Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte koronautbruddet for en pandemi. WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus ber verdens ledere i større grad samkjøre kampen mot viruset. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Et halvt år etter at Verdens helseorganisasjon erklærte koronautbruddet for en pandemi, bekymrer WHO-sjefen seg over mangel på samkjøring blant verdens ledere.

Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus påpeker at koronaviruset fortsetter å spre seg over hele verden, og han mener at mye av årsaken er det store gapet mellom hvordan mange land kjemper mot viruset. – Det som bekymrer meg mest, er mangel på solidaritet, sa han på en pressekonferanse torsdag. Han sa videre at splittelse og mangel på samkjøring skaper gode forhold for fortsatt virusspredning. – Vi trenger solidaritet og globalt lederskap, spesielt fra verdens stormakter. Bare slik kan vi bekjempe viruset. Over 28 millioner smittetilfeller er så langt bekreftet på verdensbasis, og flere enn 900.000 mennesker er døde. (©NTB)

