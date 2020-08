WHO: Smittespredningen avtar i mange land

Tall fra WHO viser at dødeligheten og smitteraten avtar i de fleste regioner, unntatt i Sørøst-Asia og øst i Middelhavsområdet. Her utføres en koronatest i India, som det siste døgnet rapporterte om 66.873 nye smittede og 1.066 koronarelaterte dødsfall. Foto: Ajit Solanki / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)