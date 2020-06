WHO stanser utprøvingen av malariamedisin

Verdens helseorganisasjon (WHO) stanser igjen forsøkene med malariamedisinen hydroksyklorokin.

I begynnelsen av juni varslet organisasjonen at den gjenopptok forsøkene for å finne ut om medisinen hjelper mot covid-19.

I mai ble forsøkene stanset som følge av en nå trukket vitenskapelig studie som tydet på at medisinen ikke har noen positiv effekt.

Begrunnelsen for å stanse utprøvingen på ny, er at resultater fra andre forsøk viser at malariamedisinen ikke har noen effekt, melder Reuters.

