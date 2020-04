WHO-topp: Annethvert koronadødsfall på sykehjem

Svært mange koronadødsfall inntreffer på sykehjem. Mandag gjorde Frankrike et unntak fra besøksforbudet, slik at sykehjemsbeboere som Marguerite Mouille endelig kunne se slektninger igjen, samtidig som det ble tatt forholdsregler for å unngå smitte. Illustrasjonsfoto: Jean-François Badias / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)