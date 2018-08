WHO varsler om spredning av meslinger i Europa

Verdens helseorganisasjon (WHO) ber innstendig europeiske land om at flere må vaksineres mot meslinger. Tallet på smittede er vesentlig høyere enn i fjor.

Hele 41.000 tilfeller av smitte er registrert fra januar til juni, en betydelig økning fra 2017, da tallet på smittede for hele året var 24.000. Dette igjen var en firedobling fra 2016. I løpet av første halvår 2018 har sykdommen krevd 37 menneskeliv, ikke dramatisk over fjorårsnivået på 35 omkomne.

– Etter det lave tallet for 2016 har vi sett en dramatisk økning i antallet smittede. Dessuten strekker utbruddene seg over større områder, sier WHOs regionaldirektør for Europa, Zsuzsanna Jakab.

WHO sier at fallende bruk av vaksiner og dårlig dekning blant svake og utsatte grupper er noe av forklaringen på det høye tallet i første halvår. For å hindre større utbrudd mener WHO at dekningsprosenten må ligger på 95 prosent av befolkningen.

Sju land registrerte over 1.000 tilfeller i første halvår i år: Frankrike, Georgia, Hellas, Italia, Russland, Serbia og Ukraina.

Ukraina med sine 23.000 tilfeller står for over halvpartene av totalen i 53 land i Europa. Serbia hadde flest dødsfall med 14.

Meslinger er en svært smittsom sykdom. Den spres gjennom nysing, hosting, nær personlig kontakt eller direkte kontakt med spytte eller slim fra smittede personer. Barn og gravide som ikke er vaksinert, er spesielt utsatt for meslinger, melder WHO.

