WHO: Verden trapper opp kampen mot tuberkulose

FNs medlemsland er blitt enige om å øke innsatsen for å bekjempe sykdommen tuberkulose og vil innen 2022 bidra med til sammen minst 13 milliarder dollar i året.

Verdens helseorganisasjon (WHO) kunngjorde onsdag at finansieringen av innsatsen mot tuberkulose på verdensbasis ble avtalt og nedfelt i en felles erklæring, som ble til på et møte i FNs hovedforsamling samme dag.

Tuberkulose er en smittsom bakteriell infeksjon som angriper lungene og en av verdens ti hyppigste dødsårsaker. Sykdommen tok livet av omkring 1,6 millioner mennesker på verdensbasis i fjor, ifølge FN.

Vedtaket om finansiering onsdag omtales som en milepæl i kampen mot tuberkulose.

Det er statssekretærer og representanter for regjeringer som er blitt enige om å stille med et samlet årlig beløp. Dette tilsvarer rundt 100 milliarder norske kroner innen 2022 for å gjennomføre forebygging og oppfølging av sykdom, samt drøyt 16 milliarder kroner til forskning.

