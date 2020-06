WHO vil se nøye på kinesisk studie om et nytt virus blant griser

Verdens helseorganisasjon (WHO) lover å gå nøye gjennom en ny kinesisk studie som handler om et nytt influensavirus påvist i griser.

Ifølge WHOs talsmann Christian Lindmeier, er studien en påminnelse om hvor viktig det er å overvåke influensasituasjonen under koronapandemien.

– Vi vil lese rapporten nøye for å forstå hva som er nytt, sa Lindmeier på en pressekonferanse i Genève tirsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge studien har det nye influensaviruset blitt mer smittsomt for mennesker, og det må overvåkes nøye for å unngå at det får mulighet til å utvikle seg til en pandemi.

(©NTB)