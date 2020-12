Verdens helseorganisasjon (WHO) ser på muligheten for å innføre et slags globalt vaksinekort for dem som er vaksinert.

Et slikt elektronisk vaksinekort vil imidlertid først måtte godkjennes etter nasjonale lover. Det vil imidlertid ikke fungere som et immunitetspass, som i dag viser at eieren er beskyttet mot koronaviruset ettersom de har hatt covid-19 og er friskmeldt. Foreløpig er det noe uklart hvor lenge de ulike vaksinene opprettholder immunitet. Modernas vaksine produserer antistoffer som sørger for immunitet mot koronaviruset i minst tre måneder. (©NTB)

Sykdom

