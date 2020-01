WHO: Wuhan-viruset er internasjonal folkehelsekrise

Utbruddet av Wuhan-viruset er en global folkehelsekrise, konkluderer Verdens helseorganisasjon (WHO).

Krisekomiteen i WHO kunngjorde sin beslutning litt før klokka 21 torsdag, etter et drøyt 7 timer langt møte.

Beslutningen om å erklære utbruddet, som startet i millionbyen Wuhan i Kina, for internasjonal folkehelsekrise innebærer økt internasjonalt samarbeid i kampen mot spredningen av viruset.

Det nye coronaviruset har foreløpig tatt livet av 170 mennesker i Kina, i hovedsak eldre og syke. Det er ikke meldt om dødsfall i andre land.

Ifølge WHO er det påvist smitte hos 8.100 mennesker verden over, de aller fleste i Kina. Det er flere enn de som fikk påvist smitte under sars-epidemien for 17 år siden.

Dødsraten hos dem som har fått påvist Wuhan-viruset er foreløpig på drøyt 2 prosent, mens dødsraten under sars-utbruddet var på nærmere 10 prosent.

Wuhan-viruset er foreløpig ikke påvist i Norge, hvor vanlig influensa årlig tar livet av rundt 900 mennesker.

Til tross for utbruddet understreker WHO at de ikke er grunn til å advare mot reiser til Kina. En rekke internasjonale flyselskap har imidlertid innstilt sine ruter til Kina.

– WHO anbefaler ikke restriksjoner på reiser og handel, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus under en pressekonferanse torsdag kveld.

– Vi er nå sammen om dette, og vi kan bare stanse det om vi samarbeider, sa han.