Wuhan-viruset har ennå ikke forårsaket en pandemi, sier Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Per nå er vi ikke i en pandemi, sier lederen for WHOs avdeling for pandemier og epidemier, Sylvie Briand.

Over 20.000 er smittet av det nye coronaviruset. 425 har mistet livet, nesten alle i Kina.

