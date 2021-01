WHOs eksperter har ankommet Kina

Eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har ankommet Wuhan, den kinesiske byen der koronaviruset først ble oppdaget sent i 2019.

Det har vært usikkert om ekspertgruppen fikk reise til Wuhan, men torsdag viste den statseide TV-kanalen CGTN bilder av et fly fra Singapore som landet i Wuhan. Om bord var de internasjonale ekspertene som skal undersøke hvordan viruset oppsto. De ble møtt av kinesiske tjenestemenn iført beskyttelsesdrakt.

WHO-oppdraget er ansett som viktig for å komme til bunns i årsaken til utbruddet av covid-19- Forskere trodde først at viruset hoppet over til mennesker ved et dyremarked i Wuhan. Men nå tror flere eksperter at viruset ikke oppsto på markedet, men at det heller ble forsterket der.

Etter lang tid med tautrekking mellom Kina og WHO om datoer, reiserute og visum, har nå ekspertene endelig ankommet. De ti ekspertene må først i en to uker lang karantene og må også gjennomgå flere koronatester, ifølge CGTN.

Mens ekspertene er i karantene skal de ha videokonferanser med kinesiske motparter. En talsperson for kinesiske myndigheter sier at de denne uken skal «utveksle syn» med kinesiske eksperter, men sa ikke noe om i hvor stor grad ekspertgruppen får gjøre egne undersøkelser og samle bevis.

Undersøkelesen er ventet å ta flere uker.

De ti ekspertene kommer fra USA, Australia, Tyskland, Japan, Storbritannia, Russland, Nederland, Qatar og Vietnam.

(©NTB)

Reklame Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe