WHOs eksperter i Kina snart ute av karantene

En gruppe eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som er i Wuhan i Kina for undersøke hvordan koronaviruset oppsto, er snart ute av en to ukers karantene.

De 13 ekspertene fullfører karantenetiden i løpet av de neste 24 timene og kan starte på undersøkelsene i byen der viruset først ble oppdaget, melder CNN Arbeidet til ekspertgruppen vil følges nøye fra mange hold når den skal gjøre undersøkelser for å finne ut hvordan viruset kunne oppstå og spre seg til hele verden. – Verdens øyne er rettet mot dette arbeidet, det er også verdens meninger, sa den nederlandske virologen og WHO-eksperten Marion Koopmans til kanalen onsdag morgen mens hun forberede seg på å forlate hotellkarantenen. (©NTB)

