Wiesenthal-senteret hardt ut mot Norwegian

Wiesenthal-senteret anklager flyselskapet Norwegian for å bagatellisere nazistenes brutale grusomheter under andre verdenskrig.

Bakgrunnen for kritikken er en omtale av den franske landsbyen Oradour-sur-Glane i Norwegians tidsskrift N. Wiesenthal-senteret beskriver artikkelen som «en forbløffende bagatellisering av en av de mest brutale overgrep i andre verdenskrig».

Artikkelen har tittelen «Import a Community» og tar for seg bosetting av migranter i Europa.

Den franske landsbyen Oradour-sur-Glane blir nevnt som en av de «tapte» byer det kan være verdt å besøke. Dette finner Wiesenthal-senterets sjef for internasjonale relasjoner, Shimon Samuels, opprørende.

Minnesmerke

Den franske landsbyen ble ødelagt i 1944 og ruinene ble stående som et minnemerke over de 642 innbyggerne som døde. I dag er det en trist attraksjon og et museum, heter det i artikkelen.

Samuels er opprørt, noe han gir tydelig uttrykk for i et brev til Norwegian-sjef Bjørn Kjos. Han mener Norwegian ikke gir den fulle historien bak massakren.

– Denne landsbyen i nazi-okkuperte Frankrike ble ødelagt 10. juni 1944 som en hevnaksjon mot den franske motstandsbevegelsen. Waffen SS massakrerte 642 landsbyboere, blant dem 247 kvinner og 205 barn, som ble brent levende i kirken. En baby ble funnet korsfestet. 109 menn ble skutt i beina. Mens de lå der, og fortsatt var i live, dynket tyskerne dem med parafin og satte fyr på, skriver Samuels.

Forstår ikke

Samuels sier han ikke forstår hvorfor Oradour i det hele tatt er inkludert i et slikt bosettingsprosjekt.

Wiesenthal-senteret foreslår at Norwegian i neste utgave av tidsskriftet «presenterer den sanne historien for unge og gamle passasjerer, slik at den blir husket».

